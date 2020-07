Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : envisage de fermer trois bases britanniques Cercle Finance • 01/07/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - easyJet envisage la fermeture de trois de ses bases au Royaume-Uni - Londres Stansted, Londres Southend et Newcastle - dans le cadre de ses réductions de coûts. L'annonce a été faite hier alors que la compagnie low-cost a entamé des consultations avec les représentants de ses employés britanniques afin de réduire les effectifs jusqu'à 30% et d'optimiser son réseau à la suite de la pandémie de coronavirus. easyJet a indiqué vouloir rester présent dans 11 bases britanniques, où le groupe exploite 163 avions et dessert 546 destinations. La direction de la compagnie a déclaré que les aéroports de Londres Stansted, Londres Southend et Newcastle continueraient de faire partie de son réseau de transport. easyJet souhaite continuer à revoir son réseau et ses bases pour s'assurer que ses coûts sont optimisés dans l'environnement actuel. La société a déjà déclaré à plusieurs reprises que les niveaux de demande du marché observés en 2019 ne devraient pas être à nouveau atteints avant 2023.

Valeurs associées EASYJET LSE -3.56%