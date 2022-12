Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: en retrait avec une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 15:33









(CercleFinance.com) - easyJet lâche près de 2% à Londres, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'sous-performance' sur le titre du transporteur aérien à bas tarifs, avec un objectif de cours ramené de 500 à 300 pence.



'Le scenario de récession qui se confirme risque de freiner la reprise du trafic aérien', prévient l'analyste dans une note sectorielle, ajoutant que son analyse multicritère le conduit à ajuster sa hiérarchie de recommandation pour les compagnies européennes.





Valeurs associées EASYJET LSE -1.37%