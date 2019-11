easyJet : en hausse, un analyste remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre easyJet avance ce matin de +0,6%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'alléger' sur celui-ci, décelant 'plus de confiance sur la topline, mais peu d'avancée sur le front des coûts', et revoyant à la hausse sa cible.

'Si nous sommes plus confiants dans l'orientation du pricing sur la saison hivernale qui découle d'une bonne tenue de la demande au RU, d'une moindre agressivité de Lufthansa/Eurowings en Allemagne et d'une meilleure orientation des capacités sur l'intra-européen (+0.7% vs +5.4% une année auparavant), nous restons plus prudents sur l'été notamment sur les capacités avec le probable retour du 737Max en mars/avril et compte tenu des craintes sur la demande (incertitudes macroéconomiques en Allemagne et Brexit)', explique le broker.

Oddo BHF relève cependant son objectif de cours à 1.120 pence, 'sur la base d'un DCF et d'une valorisation normative (l'année de référence devient FY2020 et mise à jour des hypothèses marché)'. 'Pour nous, easyJet reste plus sensible aux chocs sur la demande compte tenu d'une structure de coûts moins flexible que celle de Ryanair', complète l'analyste.