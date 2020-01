Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet : en hausse, un analyste en soutien Cercle Finance • 22/01/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - Le titre easyJet avance cet après-midi de +0,7% à Londres, porté par l''analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'neutre' sur le titre de la compagnie aérienne easyJet, tout en revoyant à la hausse son objectif de cours. Le broker indique en effet avoir dénoté 'un ton confiant sur le pricing et un risque de dérapage des coûts limité' au sein du groupe lors d'un trading update. 'Nous réitérons notre recommandation à Neutre mais relevons notre OC de 1.400 p à 1.520 p. Si nous sommes convaincus qu'easyJet continuera à bénéficier de la meilleure orientation de l'environnement capacitaire sur la saison estivale et attendons une bonne orientation de la recette unitaire hors changes qui permettra de compenser le retard sur les coûts unitaires par rapport aux pairs, nous trouvons la valorisation un peu contraignante', explique le broker. La nouvelle cible d'Oddo BHF est ainsi en ligne avec le cours actuel du titre.

Valeurs associées EASYJET LSE +0.58%