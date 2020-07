Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet : en baisse, un broker revoit son avis et sa cible Cercle Finance • 22/07/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le titre easyJet recule ce mercredi de -1%, même si l'analyste Berenberg annonce revoir sa position sur celui-ci, passant de 'Conserver' à 'Achat', affirmant que la décote de sa valorisation avait atteint des niveaux 'extrêmes'. 'La croissance des réservations axées sur les loisirs devrait générer une dynamique', estime le broker. Berenberg rappelle ainsi que les actions easyJet ont performé en ligne avec leurs pairs des transporteurs nationaux, en difficulté, chutant de plus de 56% depuis le début de l'année. Le courtier allemand a cependant abaissé son objectif de cours, de 850 pence à 800 pence.

