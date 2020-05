Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet : en baisse, un broker revoit sa cible Cercle Finance • 11/05/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le titre EasyJet recule ce lundi de -7%, alors que l'analyste Credit Suisse confirme sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci mais corrige son objectif de cours, passant de 945 à 746 pence. Le broker estime, dans sa note, que 'la crise donne aussi l'opportunité d'améliorer le contrôle sur la future marge'. 'Nous nous attendons à ce qu'EeasyJet utilise cette crise pour s'attaquer à sa base de coûts et aux redevances aéroportuaires et coûts d'équipage en particulier (...). Notre analyse suggère également une opportunité significative de recalibrer son réseau pour améliorer structurellement les rendements en réduisant l'échelle', explique le broker.

Valeurs associées EASYJET LSE -8.30%