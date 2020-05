EASYJET : départ programmé du directeur financier pour mai 2021

(AOF) - EasyJet a annoncé mardi que son directeur financier, Andrew Findlay, quitterait le groupe en mai 2021. La recherche d'un successeur a d'ores et déjà commencé. « À la fin de mon préavis, j'aurai passé près de six ans au sein de cette grande entreprise et ce sera le bon moment pour passer les rênes financières à quelqu'un qui aidera easyJet à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire», a déclaré Andrew Findlay.

