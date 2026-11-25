(Zonebourse.com) - La compagnie aérienne britannique s'effrite de 0,03% à la Bourse de Londres, après deux séances consécutives dans le vert. Ses résultats annuels, marqués par une forte dégradation de sa rentabilité, passent au second plan à l'approche de son rachat par le fonds américain Apollo.

Au titre de son exercice 2026, clos fin septembre, easyJet a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 6%, à 10,74 milliards de livres sterling. L'EBITDA ajusté ressort à 938 millions de livres, tandis que le bénéfice avant impôts ajusté s'établit à 71 millions de livres, contre 665 millions un an auparavant. Le bénéfice net s'est, quant à lui, effondré de 96%, à 20 millions de livres.

La compagnie aérienne a pâti des répercussions du conflit au Moyen-Orient, qui a pesé à la fois sur la demande et sur les prix du kérosène. Sa facture de carburant a ainsi augmenté de 11% sur l'exercice. Dans ce contexte difficile, l'activité de séjours touristiques tire toutefois son épingle du jeu, avec un bénéfice avant impôts en progression de 6,4%, à 266 millions de livres.

Des perspectives prudentes pour 2027

En raison de son rapprochement avec Apollo, easyJet s'est montré peu disert sur ses perspectives pour le nouvel exercice. Le groupe anticipe néanmoins une amélioration progressive de ses recettes unitaires au fil des trimestres, ainsi qu'une évolution plus favorable de ses coûts unitaires hors carburant, grâce notamment à l'augmentation de la capacité moyenne de ses appareils. Le renouvellement de la flotte devrait également permettre de dégager quelque 110 millions de livres d'économies en 2027, puis 140 millions supplémentaires en 2028.

Jefferies, qui maintient sa recommandation à conserver, juge les résultats annuels globalement conformes aux attentes, hors charges exceptionnelles principalement liées à l'opération avec Apollo. Le broker pointe toutefois une couverture des besoins en carburant moins importante que celle de ses concurrents Ryanair et Wizz Air pour l'hiver 2026-2027 (69%, contre plus de 80%). Ce taux atteint 54% pour l'été 2027.

De son côté, UBS réitère son opinion neutre, assortie d'un objectif de cours de 715 pence, correspondant au prix proposé par Apollo. Le bureau d'études estime que les résultats annuels ne devraient pas constituer un véritable catalyseur pour le titre, d'autant que les perspectives de bénéfice avant impôts pour 2027 s'annoncent inférieures aux attentes.

Le rachat par Apollo au coeur de l'attention

Le parcours boursier d'easyJet devrait désormais être davantage rythmé par les développements entourant son rachat que par ses performances opérationnelles.

Annoncée cet été pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling, l'opération a été approuvée à une très large majorité par les actionnaires de la compagnie le 11 novembre. Sa finalisation, attendue au premier trimestre 2027, reste conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires.

Fort de plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Apollo dispose déjà d'une solide expérience dans le secteur aérien, avec des investissements dans Aeromexico, Sun Country Airlines et Atlas Air, ainsi que des opérations de financement auprès d'Air France-KLM et de Virgin Atlantic.

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