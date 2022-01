Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - easyJet prend 2% à Londres avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre de la compagnie aérienne britannique à bas prix -la seule dans le secteur- avec un objectif de cours relevé de 650 à 760 pence.



Le bureau d'études justifie ce relèvement de cible par 'une plus grande confiance sur le pricing tiré par une demande solide au départ du Royaume-Uni (50% des capacités) et une bonne dynamique sur les recettes auxiliaires'.





Valeurs associées EASYJET LSE +1.51%