easyJet : contrat de cession-bail sur six A320neo

(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé vendredi avoir conclu un accord de cession-bail ('sale and leaseback') pour six de ses appareils A320neo dans le cadre d'un contrat devant lui rapporter 255 millions de dollars. La compagnie britannique 'low cost' explique que cette transaction fait partie d'un programme dévoilé le mois dernier visant à obtenir entre 500 et 650 millions de livres à partir de la vente et de la location de certains de ses appareils. Ces fonds doivent permettre d'améliorer la trésorerie du groupe et de renforcer sa situation financière en pleine crise du Covid-19. Les appareils seront cédés à SMBC Aviation Capital, qui les louera au transporteur pour des durées comprises entre 110 et 122 mois.

