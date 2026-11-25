EasyJet: Chute du bénéfice annuel avec la flambée des coûts du carburant, à la veille du rachat par Apollo

Un avion d'Easyjet est déglacé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, près de Paris

25 novembre (Reuters) - EasyJet a annoncé ‌mercredi une baisse de son bénéfice annuel plus forte que ​prévu, la flambée des coûts du carburant ayant pesé sur les retombées d'une saison estivale dynamique, alors que la ​compagnie aérienne s'apprête à être rachetée par Apollo en 2027.

Les compagnies aériennes ​font face à une forte ⁠hausse de leur facture de carburant en raison du ‌conflit au Moyen-Orient, qui les contraint à augmenter leurs tarifs et à réduire leurs capacités ​afin de préserver ‌leurs marges.

Ces pressions pèsent sur le projet de ⁠rachat d’easyJet par Apollo pour 5,7 milliards de livres sterling (6,82 milliards d'euros), soutenu par les actionnaires et dont la ⁠finalisation est ‌prévue en 2027, mais qui se heurte encore ⁠à des obstacles liés aux règles européennes sur la ‌propriété des compagnies aériennes et aux syndicats.

La ⁠compagnie aérienne a déclaré qu’elle ne fournirait pas ⁠de prévisions financières ‌pour l’année prochaine compte tenu de l’acquisition en cours.

Le ​bénéfice avant impôts d’easyJet a ‌chuté à 71 millions de livres sterling pour l’exercice clos le 30 ​septembre, soit une baisse de 89% par rapport aux 665 millions de livres sterling enregistrés un an ⁠plus tôt, les coûts de carburant ayant augmenté de 11% pour atteindre 2,5 milliards de livres sterling.

Les analystes tablaient sur 87,7 millions de livres sterling, selon les données LSEG.

(Rédigé par Raechel Thankam Job, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)