EasyJet-Chute du bénéfice annuel avec la flambée des coûts du carburant, à la veille du rachat par Apollo

EasyJet EZJ.L a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice annuel plus forte que prévu, la flambée des coûts du carburant ayant pesé sur les retombées d'une saison estivale dynamique, alors que la compagnie aérienne s'apprête à être rachetée par Apollo en 2027.

Les compagnies aériennes font face à une forte hausse de leur facture de carburant en raison du conflit au Moyen-Orient, qui les contraint à augmenter leurs tarifs et à réduire leurs capacités afin de préserver leurs marges.

Ces pressions pèsent sur le projet de rachat d’easyJet par Apollo pour 5,7 milliards de livres sterling (6,82 milliards d'euros), soutenu par les actionnaires et dont la finalisation est prévue en 2027, mais qui se heurte encore à des obstacles liés aux règles européennes sur la propriété des compagnies aériennes et aux syndicats.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle ne fournirait pas de prévisions financières pour l’année prochaine compte tenu de l’acquisition en cours.

Le bénéfice avant impôts d’easyJet a chuté à 71 millions de livres sterling pour l’exercice clos le 30 septembre, soit une baisse de 89% par rapport aux 665 millions de livres sterling enregistrés un an plus tôt, les coûts de carburant ayant augmenté de 11% pour atteindre 2,5 milliards de livres sterling.

Les analystes tablaient sur 87,7 millions de livres sterling, selon les données LSEG.

(Rédigé par Raechel Thankam Job, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)