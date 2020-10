Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : chute de 4%, un analyste abaisse son objectif Cercle Finance • 15/10/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - Le titre chute de 4% à la Bourse de Londres après l'analyse de Liberum. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'conserver' sur easyJet avec un objectif de cours ramené de 600 à 500 pence, notant que 'les perspectives à court terme se durcissent avec le renforcement des restrictions liées à la Covid'. 'easyJet a modéré ses plans de croissance de capacités pour son premier trimestre (clos en décembre) tout en conservant de la flexibilité pour adapter ses capacités à la demande disponible', indique le broker dans sa note. Liberum réduit ses prévisions pour les adapter aux objectifs à court terme de la direction du transporteur aérien britannique, et pour y 'incorporer ses hypothèses d'une restauration plus lente des capacités'.

Valeurs associées EASYJET LSE -3.52%