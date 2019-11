EASYJET bien orienté dans le sillage de ses résultats annuels

EasyJet a notamment bénéficié de l'impact positif des perturbations de vols chez British Air et Ryanair.

(AOF) - Easyjet progresse de 4,35% à 1 332 pence sur la place de Londres dans le sillage de résultats annuels sans mauvaise surprise et de perspectives 2020 rassurantes. Ainsi, la compagnie aérienne britannique à bas coûts a publié un bénéfice imposable de 427 millions de livres au titre de son exercice fiscal 2019 (clos fin septembre). Si ce chiffre recule de 26% par rapport à l'exercice précédent, il se situe dans le haut de la fourchette de guidance du management (entre 420 et 430 millions de livres).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.