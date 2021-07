Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - easyJet s'adjuge plus de 3% à Londres, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Liberum de 'conserver' à 'achat', malgré un objectif de cours abaissé de 1000 à 900 pence du fait de la réduction de ses prévisions à court terme. 'L'incertitude à court terme concernant les restrictions de voyage persiste, mais nous considérons que l'opportunité à long terme est intacte. La liquidité est suffisante pour résister à d'autres perturbations pendant l'hiver', juge le broker.

Valeurs associées EASYJET LSE +4.26%