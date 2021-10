Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 15:46









(CercleFinance.com) - easyJet gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Londres, sur fond d'un relèvement de recommandation chez Stifel de 'vente' à 'conserver', malgré un objectif de cours abaissé de 650 à 600 pence sur le titre de la compagnie aérienne à bas prix. 'Notre vision plus constructive se fonde sur le cours de Bourse capturant désormais la dilution anticipée et l'activité restant bénigne pour les voyages à courte distance', explique le broker, ajoutant que ses préoccupations structurelles à plus long terme demeurent.

Valeurs associées EASYJET LSE +0.37%