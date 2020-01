Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : bien orienté après son point trimestriel Cercle Finance • 21/01/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - easyJet s'adjuge 4,3% à Londres après l'annonce de revenus en croissance de 9,9% à 1425 millions de livres sterling sur son premier trimestre comptable (clos fin décembre 2019), pour un nombre de passagers transportés en hausse de 2,8% à 22,2 millions. La compagnie aérienne à bas coûts revendique un revenu par siège en progression de 8,8% à taux de changes constants, surperformant les attentes, grâce notamment à un rendement solide et à une demande robuste pour une faible hausse de capacités. Pour son premier semestre 2019-20, easyJet table désormais sur une croissance du revenu par siège à taux de changes constants 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre', et non plus 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.

