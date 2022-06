Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: avertit sur ses coûts, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - easyJet a pris les investisseurs de court lundi en déclarant que le montant de ses coûts pèserait davantage que ce que la compagnie aérienne avait d'abord pu anticiper.



A 8h30 (heure de Londres), le titre chutait de 3,5%, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE 250. Ce repli porte à près de 23% le recul de la valeur depuis le début de l'année.



Dans son point d'activité estival, le transporteur annonce prévoir quelque 140.000 vols sur le trimestre qui se clôturera fin juin, représentant un trafic de l'ordre de 22 millions de passagers.



Avec une demande sept fois supérieure à celle de l'an dernier pour les mois d'avril et de mai, easyJet prévoit de faire croître ses capacités de 550% sur l'ensemble du trimestre en cours.



Mais le groupe explique qu'il doit faire face à des coûts particulièrement importants du fait du redémarrage brutal de son activité, qui entraîne des retards au niveau des vols ainsi qu'une pénurie de personnel.



'Nous prévoyons par conséquent de dépasser la prévision de coût opérationnel au siège kilomètre offert (CASK) que nous avions précédemment fournie', souligne-t-il.



Dans son communiqué, easyJet assure toutefois que ces difficultés au niveau de ses coûts et de ses capacités ne devraient durer que le temps de cet été, avant un retour à la normale prévu à horizon 2023.





Valeurs associées EASYJET LSE -3.04%