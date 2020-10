Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : arrivée d'un nouveau directeur France et Pays-Bas Cercle Finance • 01/10/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - easyJet annonce l'arrivée de Bertrand Godinot en tant que directeur France et Pays-Bas, deux marchés clés pour la compagnie. Fort d'une solide expérience à l'international, en Europe et en Asie, Bertrand Godinot a exercé des fonctions commerciales et marketing dans le secteur des nouvelles technologies. Il a ainsi évolué plus de 10 ans chez Apple, à Londres puis à Paris, notamment en tant que directeur France. Au sein d'easyJet, 2e compagnie en France et aux Pays Bas, il me?nera une strate?gie mettant l'accent sur la forte contribution de la compagnie a? la connectivite? locale, au be?ne?fice des voyageurs ainsi que des re?gions.

Valeurs associées EASYJET LSE -1.17%