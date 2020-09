Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : arrivée d'un nouveau directeur financier Cercle Finance • 18/09/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - easyJet annonce l'arrivée de Kenton Jarvis au sein de son conseil comme directeur financier (CFO), succédant à Andrew Findlay qui a fait part précédemment de son intention de quitter la compagnie aérienne à bas coûts britannique. Actuellement directeur général (CEO) aviation et business improvement director - markets chez TUI Group, Kenton Jarvis a occupé de nombreux postes financiers dirigeants aux niveaux des divisions et du groupe depuis son arrivée chez ce groupe de tourisme en 2003.

Valeurs associées EASYJET LSE -7.67%