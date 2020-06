Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet a levé 460 millions d'euros via un placement d'actions Reuters • 25/06/2020 à 08:55









LONDRES, 25 juin (Reuters) - La compagnie aérienne à bas coûts easyJet EZJ.L a annoncé jeudi avoir levé environ 419 millions de livres sterling (462 millions d'euros) via un placement d'actions lancé pour renforcer son bilan face à la pandémie. L'opération a été bouclée au prix de 703 pence par action alors que le titre avait fini mercredi à 740 pence, soit un rabais de 5%. EasyJet, qui a fait état mercredi de nouvelles pertes au premier semestre, avait annoncé qu'elle placerait 59,5 millions d'actions ordinaires dans l'espoir de lever entre 400 et 500 millions de livres. Ce placement représente environ 15% de son capital en actions. La compagnie aérienne, confrontée comme l'ensemble du secteur à de très fortes turbulences, a fait état mercredi d'une perte avant-impôt pour les six mois au 31 mars de 353 millions de livres contre 272 millions l'an dernier à la même époque. Elle a annoncé le mois dernier son intention de supprimer 4.500 postes afin de réduire ses coûts et dit s'attendre à ce que la demande ne revienne pas à son niveau d'avant-pandémie avant 2023. (Alistair Smout avec Pushkala Aripaka à Bangalore version française Nicolas Delame, Marc Angrand et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EASYJET LSE -0.41%