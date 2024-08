Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eagle Football: transfert d'un joueur au RC Strasbourg information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (Eagle Football Group) annonce le transfert de son défenseur international U19 français, Mamadou Sarr, au Racing Club de Strasbourg pour un montant de 10 millions d'euros, après six années passées au club de la capitale des Gaules.



Arrivé à l'Academy de l'OL en 2018, Mamadou Sarr avait signé son premier contrat professionnel en 2022 après avoir remporté la Coupe Gambardella et l'Euro U17 avec l'Equipe de France.



Au cours de son passage au club, le défenseur de 1m94 a porté le maillot de l'OL à trois reprises avant d'être prêté, en janvier dernier, six mois au RWD Molenbeek, club appartenant aussi au groupe Eagle.





Valeurs associées EAGLE FOOTBALL GR 2,21 EUR Euronext Paris 0,00%