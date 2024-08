Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eagle Football: prêt d'un joueur au FC Nantes information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (Eagle Football Group) informe du prêt de son milieu de terrain Johann Lepenant au club du FC Nantes jusqu'au 30 juin 2025, un prêt assorti d'une option d'achat d'un montant de 2,5 millions d'euros.



Arrivé à l'OL à l'été 2022, après cinq saisons au Stade Malherbe de Caen, ce milieu défensif de 21 ans a disputé 40 rencontres avec l'OL (un but) dont 34 lors de sa première saison. Il est sous contrat avec le club lyonnais jusqu'au 30 juin 2027.



'International espoir français (six sélections), le natif de Granville s'est aussi distingué ce vendredi 9 août en remportant la médaille d'argent aux Jeux Olympiques, aux côtés d'Alexandre Lacazette et Rayan Cherki', souligne l'OL.





