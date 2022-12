(AOF) - Eagle Football, contrôlée par M. John Textor, a acquis aujourd'hui auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest) 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE. Eagle Football a également souscrit ce jour à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros. Par conséquent, Eagle Football détient désormais 77,49 % du capital d'OL Groupe.

Il détient ce capital sur une base non-diluée (78,40 % du capital sur une base entièrement diluée et, de concert avec Holnest, 86,57 % du capital sur une base entièrement diluée).

Cette acquisition fait suite à l'approbation de cette augmentation de capital par l'assemblée générale des actionnaires du 29 juillet 2022 et sa mise en œuvre par le Conseil d'administration en date du 19 décembre 2022.

La composition du Conseil d'administration de la Société a évolué pour refléter ce changement d'actionnariat.

Eagle Football déposera dès que possible, au nom du concert avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée, en espèces, des actions et des OSRANEs qu'elle ne possède pas au prix de 3 euros par action et de 265,57 euros par OSRANE.

John Textor, CEO d'Eagle Football et nouvel actionnaire majoritaire d'OL Groupe, a déclaré ce jour : " Aujourd'hui représente un nouveau commencement pour l'Olympique Lyonnais. Après quatre mois de négociations constructives marqués par une entente commune avec Jean-Michel Aulas et tous nos partenaires, nous sommes fiers d'aboutir à cet accord exceptionnel. Il fera date dans l'histoire du développement du football européen, mais aussi international grâce au regroupement au sein de la même structure, Eagle Football, de nos intérêts dans des clubs de football riches de leur culture et de leur expérience acquise depuis des décennies : l'Olympique Lyonnais, Crystal Palace, Botafogo et le RWD Molenbeek ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.