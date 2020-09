Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E-Stoxx50 : soudaine rechute de dernière minute sous 3.200Pts Cercle Finance • 30/09/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - L'E-Stoxx50 subit une soudaine rechute de dernière minute sous 3.200E pour clôturer le trimestre à 3.193 : ce n'est pas une image puisque le score est passé de -0,24% à -0,64% à 17H35. L'E-Stoxx50 termine le trimestre sur un repli de -1,3% (3.234 le 30 juin) mais ne délivre toujours aucune indication directionnelle, bloqué depuis le 8 juin entre 3.135 et 3.400Pts.

Valeurs associées EURO STOXX 50 DJ STOXX -0.64%