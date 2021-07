Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E-Pango : en baisse pour son premier jour de cotation Cercle Finance • 12/07/2021 à 11:41









(CercleFinance.com) - L'action E-Pango se repliait lundi matin pour le premier jour de cotation de ce spécialiste de la fourniture d'électricité et de gazsur Euronext Growth Paris. Le prix de référence de cet acteur de l'optimisation des systèmes électriques avait été fixé à 5,31 euros par action, valorisant la société à 27,3 millions d'euros. Le titre abandonne actuellement plus de 2% à 5,20 euros dans un marché parisien en baisse de 0,5%. L'introduction a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation des 5,15 millions actions qui composent son capital, dont 1,15 millions d'actions nouvelles émises dans le cadre d'une offre globale. Le montant total de l'offre représente 6,1 millions d'euros. E-Pango dit vouloir utiliser le produit de l'opération afin d'accélérer sa croissance et mettre en oeuvre sa stratégie de développement, qui vise à proposer aux entreprises et aux collectivités des offres d'énergie individualisées, flexibles et au bon prix. L'entreprise s'est donné pour objectif de franchir à l'horizon 2025 le cap des 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires devrait atteindre 30 millions d'euros en 2021.

Valeurs associées E-PANGO Euronext Paris -1.69%