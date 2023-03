Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: vers un départ du CEO de la filiale britannique information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - E.ON annonce que Michael Lewis, actuellement CEO de sa filiale au Royaume-Uni, envisage de quitter ses fonctions pour rejoindre le groupe énergétique Uniper, en tant que nouveau CEO, sur proposition du conseil de surveillance d'Uniper.



'Nous menons actuellement des discussions constructives avec Uniper pour parvenir à un accord sur une date de transition appropriée', indique Leonhard Birnbaum, le CEO d'E.ON.



En parallèle, le processus de sélection du successeur de Michael Lewis a commencé. Jusqu'à ce que la transition soit assurée, il continuera à diriger E.ON UK sans changement.





