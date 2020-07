Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : va suspendre la publicité sur Facebook Cercle Finance • 02/07/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - Le groupe de services publics allemand E.ON a déclaré qu'il suspendrait la publicité et les publications sur Facebook et Instagram 'jusqu'à nouvel ordre' alors que la pression monte sur l'action de la plate-forme de médias sociaux pour supprimer les commentaires de discours de haine. La compagnie d'énergie a déclaré vouloir 'prendre position' contre la discrimination et l'intolérance. 'Chez E.ON, nous agissons conformément aux valeurs essentielles, telles que le respect, la diversité et la tolérance', a déclaré le groupe. 'Nous nous opposons expressément et résolument au racisme, au discours de haine et à la discrimination', a-t-il ajouté. 'Nous attendons également cette attitude claire de nos partenaires', a souligné E.ON.

Valeurs associées E.ON XETRA +3.16%