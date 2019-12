Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : va installer les points de charge de BMW en Allemagne Cercle Finance • 12/12/2019 à 12:49









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir reçu une commande importante de BMW, le géant allemand des services publics devant installer et exploiter l'un des plus grands réseaux de recharge en Allemagne sur les sites du constructeur automobile. Le mois dernier, BMW avait en effet annoncé qu'il installerait plus de 4.100 points de recharge pour véhicules électrifiés sur ses sites allemands d'ici 2021. L'énergie de ces points sera fournie par des sources renouvelables, a précisé E.ON. La moitié des bornes de recharge seront accessibles au public. Beaucoup seront installées dans la région de Munich. D'autres emplacements sont prévus à Berlin ou Leipzig.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.15%