E.ON : va centraliser ses activités, les emplois impactés

(CercleFinance.com) - E.ON va centraliser les fonctions sur son site à Munich après le rachat d'innogy, une décision qui affectera l'emploi à Essen et à Dortmund, a annoncé le groupe allemand de services publics. Bien que les détails de ces projets fassent encore l'objet de discussions, le groupe énergétique a déclaré que les 'fonctions importantes' de son activité allemande d'électricité et de gaz seraient centralisées à Munich. E.ON a déclaré que l'impact sur les emplois devrait être réduit au minimum, mais que l'entreprise s'attend cependant à un impact sur les emplois à Essen et à Dortmund à court et à moyen terme, a ajouté le groupe. Essen - la capitale énergétique de l'Allemagne - restera le siège central du nouvel E.ON et restera le siège du groupe, avec toutes les fonctions de contrôle de réseau national et international, a déclaré la direction. Dortmund restera également l'un des plus grands sites du nouvel E.ON en Allemagne, a précisé le groupe.

Valeurs associées E.ON XETRA +0.21%