E.ON : une collaboration pour la stabilité des réseaux

(CercleFinance.com) - E.ON annonce ce jour une collaboration avec le groupe de services publics britannique Scottish and Southern Electricity et la société d'ingénierie Costain, afin de développer un système offrant de la résilience et de la stabilité aux opérateurs de réseau. Le groupe énergétique allemand estime en effet que les réseaux électriques en Europe devraient changer radicalement au cours des prochaines années, en raison de la production d'énergie renouvelable et de l'électrification de la mobilité et du chauffage, nécessitant des investissements dans les infrastructures afin de maintenir un approvisionnement fiable. De nombreuses zones rurales sont actuellement alimentées par une seule ligne électrique, ce qui peut entraîner un nombre de pannes supérieur à la moyenne, selon E.ON. Cette collaboration devrait durer quatre ans.

Valeurs associées E.ON XETRA -1.17%