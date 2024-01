Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: un fonds pour la digitaliser la transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - E.ON annonce la création avec le Fonds européen d'investissement (FEI) et Future Energy Ventures (FEV) d'un fonds pour la digitalisation de la transition énergétique, fonds géré par FEV disposant déjà d'un volume de 110 millions d'euros et d'une taille cible de 250 millions.



E.ON et le FEI détiennent tous deux des participations en tant qu'investisseurs de référence, dans ce fonds qui investit principalement dans des start-ups et des scale-ups dans trois thèmes clés, à savoir l'énergie, les villes et les technologies du futur.



Avec un ticket initial moyen compris entre un et 10 millions d'euros pour les investissements en phase de démarrage, il vise à cibler trente nouveaux investissements situés dans les pôles d'innovation d'Europe, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient.





