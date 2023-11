Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: un centre de refroidissement inauguré à Heidelberg information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - E.ON fait part de l'inauguration officielle du nouveau centre de refroidissement de Neuenheimer Feld à Heidelberg, d'une puissance frigorifique de 48 mégawatts, ce qui en fera le plus important d'Allemagne et l'un des plus grands d'Europe.



Dans la première phase d'agrandissement, le nouveau centre de refroidissement aura une capacité de 12 MW, qui sera progressivement étendue au fur et à mesure que les besoins en refroidissement du campus universitaire de Heidelberg augmenteront.



L'installation d'un maximum de 27 refroidisseurs hybrides permettra d'atteindre une capacité de refroidissement allant jusqu'à 65 MW, ce qui, entre autres, se traduira par une réduction significative des besoins en eau brute pour le processus de refroidissement.





