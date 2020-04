Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : succès du placement d'une obligation verte Cercle Finance • 01/04/2020 à 08:58









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir placé une obligation verte à une durée de 5,5 ans et un volume de 750 millions d'euros, portant un coupon de 1%, en dépit des fortes perturbations de marchés occasionnées ces dernières semaines par l'épidémie de Covid-19. Le groupe énergétique allemand souligne qu'il a pu réaliser cette opération à des termes d'intérêt favorables, grâce à une demande significative des investisseurs qui s'est traduite par un carnet d'ordres sursouscrit huit fois.

Valeurs associées E.ON XETRA -2.45%