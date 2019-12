Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : stable, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 02/12/2019 à 11:19









(CercleFinance.com) - Le titre E.ON est stable ce matin, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce lundi sa recommandation 'achat' sur celui-ci, appréciant à la fois un plan d'économie de coûts et une restructuration, 'encourageante', de Npower. Le tout, sans oublier des résultats 9 mois 'en ligne avec [ses] attentes et celles du consensus, et une guidance 2019 relevée, tirée par la contribution d'Innogy. 'E.ON va bénéficier de nombreuses options de création de valeur. Sur la base du plan de synergies officiel compris entre 600 et 800 ME, la valorisation d'E.ON reste comprise entre 10.10 E et 10.60 E. Nous pensons que de nouvelles options de création de valeur vont s'ouvrir à présent', indique Oddo BHF, qui confirme son objectif de cours de 10,60 euros. Ce dernier laisse entrevoir un potentiel de hausse de +12%.

Valeurs associées E.ON XETRA 0.00%