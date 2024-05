Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.ON: stabilité des résultats ajustés au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - E.ON annonce pour les trois premiers mois de 2024 un résultat net ajusté et un EBITDA ajusté à peu près stables en comparaison annuelle, aux environs d'un milliard et de 2,7 milliards d'euros respectivement.



Le groupe énergétique allemand indique avoir poursuivi sa stratégie de croissance sur la période et augmenté ses investissements de près de 25%, la majorité des investissements d'environ 1,3 milliard d'euros ayant été réalisés dans l'infrastructure réseau.



Au vu de ces résultats, E.ON confirme ses objectifs annuels, à savoir un résultat net ajusté entre 2,8 et trois milliards (soit un BPA de 1,07 à 1,15 euro), un EBITDA ajusté entre 8,8 et neuf milliards ainsi que des investissements d'environ 7,2 milliards.





