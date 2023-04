Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 14:56









(CercleFinance.com) - E.ON surnage tout juste au-dessus de son équilibre et surperforme ainsi le DAX de Francfort, aidé par des propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' tout en remontant son objectif de cours de 11,5 à 12,7 euros.



Dans le résumé de sa note, le broker souligne que le groupe énergétique allemand 'est parvenu à relever avec succès les défis au cours de l'hiver dernier' et que 'la crise énergétique a entraîné une croissance renforcée de sa base d'actifs'.





