E.ON: signe un partenariat de 15 ans avec Coventry information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 12:46

(CercleFinance.com) - Le conseil municipal de Coventry s'est associé à E.ON pour lancer un partenariat de 15 ans.



Ce partenariat a pour objectif de transformer l'approche de la ville en matière de réduction des émissions de carbone tout en aidant les économies et en stimulant l'économie locale.



Cette initiative verra E.ON devenir le nouveau partenaire énergétique stratégique de la ville. Ce partenariat est considéré comme une première au Royaume-Uni.



' Elle permettra de former une alliance qui construira une ville plus propre et plus durable et stimulera une nouvelle économie verte qui apportera des emplois et des compétences aux générations à venir ' indique le groupe.