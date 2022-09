E.ON: se prépare au futur marché de l'e-transport information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 11:07

(CercleFinance.com) - D'ici 2025, l'offre d'E.ON en matière d'e-mobilité pour la recharge électrique des véhicules utilitaires doit être étendue pour devenir le leader du marché en Europe sous le nom d'E.ON Drive eTransport.



Contrairement au marché des voitures particulières, le secteur des transports n'en est aujourd'hui qu'au début de son évolution vers une mobilité sans émissions. Mais l'intérêt des entreprises et des communes est croissant.



' Les solutions de recharge et les concepts intégrés de mobilité et d'énergie sont une compétence clé d'E.ON. Nous voulons devenir le principal fournisseur de solutions intégrées d'énergie et de charge pour les véhicules utilitaires électriques en Europe ', déclare Patrick Lammers, directeur des opérations d'E.ON.



Depuis 2016, E.ON met en oeuvre des projets et des solutions de recharge pour les flottes de fourgons, de camions et de bus en Europe. Des solutions pour le marché encore jeune des engins de construction à propulsion électrique viendront compléter le portefeuille à l'avenir.



E.ON offre déjà l'accès à un réseau complet de plus de 160 000 points de charge en Europe. L'objectif est de disposer de 200 000 points de charge d'ici à la fin de 2022.