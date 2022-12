Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON.: s'associe à Nikola dans le transport hydrogène information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 15:34









(CercleFinance.com) - E.ON annonce s'associer à Nikola, concepteur et fabricant états-unien de véhicules électriques à batterie et à hydrogène à zéro émission, afin de combiner leur expertise dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et des transports.



Il s'agira notamment de combiner les ventes de camions à pile à combustible à hydrogène Nikola avec des services et des solutions d'infrastructure de ravitaillement en hydrogène, offrant ainsi aux clients une solution de mobilité intégrée unique en son genre.



L'hydrogène sera fourni pour faire fonctionner jusqu'à 5 000 véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène Nikola en Europe d'ici 2027, engendrant des économies annuelles de CO2 de l'ordre de 560 000 tonnes métriques d'ici 2027.



Les deux sociétés comptent créer une joint-venture afin de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie de l'hydrogène, de la fourniture d'hydrogène vert à la mise en place d'une infrastructure de ravitaillement axée sur la demande, en passant par la fourniture de FCEV (véhicules à pile à combustible).



La coentreprise de services logistiques hydrogène sera opérationnelle début 2023, assure E.ON.





Valeurs associées E.ON XETRA +1.30%