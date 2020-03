Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : retrait des actionnaires minoritaires d'Innogy Cercle Finance • 05/03/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - E.ON a fait part mercredi soir du vote par l'assemblée générale extraordinaire d'Innogy du retrait des actionnaires minoritaires, dont les actions Innogy seront donc transférées au groupe énergétique allemand, actionnaire majoritaire. Ces actionnaires minoritaires recevront de la part d'E.ON une contrepartie de 42,82 euros par action en numéraire, montant dont un auditeur indépendant a confirmé le caractère approprié, conformément aux obligations de la législation allemande.

Valeurs associées E.ON XETRA -0.36%