E.ON: résultats au-dessus de ses objectifs pour 2023

(CercleFinance.com) - Dans une publication préliminaire pour l'exercice 2023, E.ON indique s'attendre à dévoiler un résultat net ajusté de 3,1 milliards d'euros et un EBITDA ajusté de 9,4 milliards, au-dessus donc de ses fourchettes-cibles de respectivement 2,7-2,9 et 8,6-8,8 milliards.



'L'évolution positive des résultats des neuf premiers mois de l'année s'est poursuivie sur le dernier trimestre', souligne le groupe énergétique allemand, qui a dépassé ses attentes dans ses deux divisions réseaux énergétiques et solutions clients.



'Cette belle performance sur 2023 ne va pas nécessairement entrainer dès à présent une révision à la hausse des estimations du consensus pour 2024', tempère Oddo BHF, notant qu'une partie de ces résultats sont issus de conditions de marché favorables.





