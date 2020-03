Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : résultats annuels conformes aux fourchettes cibles Cercle Finance • 25/03/2020 à 08:44









(CercleFinance.com) - E.ON publie au titre de 2019 un bénéfice net ajusté de 1,5 milliard d'euros et un profit opérationnel ajusté de 3,2 milliards, conformément à ses fourchettes cibles de 1,45-1,65 et de 3,1-3,3 milliards présentées il y a trois mois. Soutenu principalement par l'intégration de la société innogy finalisée en septembre dernier, le chiffre d'affaires du groupe énergétique allemand a augmenté d'environ un tiers pour atteindre 41,5 milliards d'euros. Pour 2020, Siemens viser désormais un bénéfice net ajusté entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros et un profit opérationnel ajusté entre 3,9 et 4,1 milliards, précisant toutefois que ces objectifs d'intègrent pas encore les effets de la crise actuelle.

Valeurs associées E.ON XETRA +7.91%