E.ON : relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Du fait de l'acquisition récente d'innogy, E.ON relève ses objectifs pour l'année 2019, pour viser désormais un bénéfice net ajusté entre 1,45 et 1,65 milliard d'euros et un profit opérationnel ajusté entre 3,1 et 3,3 milliards. 'Le déclin des profits résultant de la cession de presque toutes nos activités renouvelables sera plus que compensé par les profits du nouveau segment innogy', explique le CEO Marc Spieker, qui confirme la proposition d'un dividende de 0,46 euro par action. Sur les neuf premiers mois de 2019, le groupe énergétique allemand affiche un bénéfice net ajusté en repli de 3% à près de 1,2 milliard d'euros et un profit opérationnel ajusté en recul de 6% à 2,2 milliards, pour des ventes en hausse de 9% à 23,6 milliards.

Valeurs associées E.ON XETRA +4.39%