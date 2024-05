Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client E.On : rechute de -5%, franche cassure des 12,88E information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 13:54









(CercleFinance.com) - E.On rechute de -5% et valide franche cassure du support des 12,88E (ex-zénith des 14 et 28 mars), ce qui devrait déboucher sur le re-test du plancher des 12,4E du 23 au 30 avril, voir l'ex-support des 12,3E du 21 mars.

Le palier de soutien suivant coïncide avec l'ex-plancher des 16/17 avril à 12,05E.





Valeurs associées E.ON XETRA -4.96%