Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : rebond rapide, résultats solides Cercle Finance • 11/11/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Le groupe E.ON a dévoilé mercredi des résultats 'robustes' sur les neuf premiers mois, affirmant que ses marchés se sont redressés plus rapidement que prévu. La société a également confirmé ses perspectives à moyen terme et ses prévisions de dividendes, ajoutant que les verrouillages sélectifs actuels n'auront pas d'impact sur ses prévisions pour l'année complète. E.ON a déclaré que son EBIT ajusté sur neuf mois avait chuté de 10% à 2,7 milliards d'euros contre 3 milliards d'euros il y a un an, avec un bénéfice net ajusté tombant à 1,1 milliard d'euros contre 1,3 milliard d'euros l'année précédente. Le groupe basé à Essen (Allemagne) a déclaré que cette baisse était principalement due à l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 et au temps exceptionnellement chaud au début de l'année. Au vu de ces résultats, E.ON a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, prévoyant un EBIT ajusté en année pleine de 3,6 à 3,8 milliards d'euros, avec un résultat net ajusté de 1,5 à 1,7 milliard d'euros.

Valeurs associées E.ON XETRA +1.02%