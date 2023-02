Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: protocole d'accord dans le stockage du CO2 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 14:45









(CercleFinance.com) - Horisont Energi et Neptune Energy ont annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec l'énergéticien allemand E.ON concernant la capture et le stockage du carbone (CSC).



Les partenaires indiquent que le projet doit porter sur de nombreux domaines allant du financement de projets au développement d'une chaîne complète de récupération du CO2.



Horisont et Neptune expliquent que le projet concerné sera le premier à être mis en oeuvre s'ils venaient à remporter l'appel d'offres concernant le terminal d'Errai, en Norvège.



Ce terminal, dont la capacité devrait se situer entre quatre et huit millions de tonnes par an, est censé recevoir le CO2 de clients avec l'intention de le stocker de manière permanente dans un réservoir offshore.





