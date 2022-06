Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: projets d'infrastructure énergétique à Berlin information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 14:49









(CercleFinance.com) - E.ON indique prévoir de mettre en oeuvre, d'ici 2025, de nouveaux projets d'infrastructure énergétique à Berlin avec une capacité totale installée pouvant atteindre 80 mégawatts, soit suffisamment pour alimenter environ 16.000 foyers en énergie verte.



'L'accent est mis sur des solutions énergétiques innovantes, intégrées et sans énergie fossile pour le chauffage, le refroidissement, la production d'électricité et l'efficacité énergétique', explique le groupe énergétique.



E.ON met actuellement en place un approvisionnement énergétique durable dans plus de 15 quartiers de Berlin, dont l'aéroport de Tegel, le quartier de Lichtenrad et de nouveaux immeubles sur l'Alexanderplatz.



Le groupe ajoute avoir signé un accord pour le premier complexe hôtelier européen neutre en CO2, à savoir la tour Estrel, en cours de construction dans le quartier de Neukölln et qui culminera à 176 mètres.





Valeurs associées E.ON XETRA -0.59%