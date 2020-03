Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : projet pilote de géothermie en Suède Cercle Finance • 03/03/2020 à 15:44









(CercleFinance.com) - E.ON annonce un projet pilote à Malmö, dans le sud de la Suède, visant à y créer une centrale extrayant de l'énergie sous forme de chaleur géothermique à 160°, depuis une profondeur de cinq ou sept kilomètres sous le sol. Le groupe énergétique allemand évalue actuellement les conditions géothermiques via des forages-tests. Si tout se passe conformément à ses plans, le site pourra approvisionner les clients de la zone en chaleur à partir de 2022. En tout, E.ON espère avoir construit cinq centrales à Malmö en 2028, disposant chacune d'une capacité installée de 50 mégawatts thermiques. Le projet a un budget total de 5,4 millions d'euros, avec un apport de 1,2 million de l'agence suédoise de l'énergie.

