Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON : projet de centrale biomasse en Rhénanie Cercle Finance • 28/11/2019 à 11:50









(CercleFinance.com) - E.ON prépare la construction d'une centrale électrique à la biomasse sur un site papetier fournit par UPM à Hürth, en Rhénanie, projet représentant un investissement de 110 millions d'euros pour le groupe énergétique et pouvant créer plus de 30 nouveaux emplois. La nouvelle centrale est conçue pour une production électrique de 20 mégawatts (MW) et une capacité de cuisson thermique de 87 MW. Son activité devrait démarrer au cours du premier trimestre de l'année 2022. 'Outre la fourniture de chaleur pour le site papetier, la centrale apportera de l'énergie renouvelable au réseau et contribuera ainsi à la transition énergétique, à la protection du climat et à la stabilité du réseau électrique allemand', explique E.ON.

Valeurs associées E.ON XETRA -0.63%